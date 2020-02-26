ФСБ отчиталась о задержании в Саратове подростков, готовивших теракт

В Саратове сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые якобы готовили нападение на одну из школ города

В Саратове сотрудники ФСБ задержали двух подростков, которые якобы готовили нападение на одну из школ города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Сообщается, что организаторами нападения являются подростка 15 и 14 лет, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.

"Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете", - говорится в сообщении.

Следственным управлением СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК России (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

18 февраля ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи. В ведомстве утверждают, что задержанные являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года".

После этого сообщалось, что в Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков.

Стоит отметить, что подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно.