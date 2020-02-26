ФСБ отчиталась о задержании в Саратове подростков, готовивших теракт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Сообщается, что организаторами нападения являются подростка 15 и 14 лет, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.
"Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете", - говорится в сообщении.
Следственным управлением СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК России (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
18 февраля ФСБ России заявила о задержании двух подозреваемых 2003 и 2004 года рождения в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи. В ведомстве утверждают, что задержанные являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года".
После этого сообщалось, что в Крыму проведут проверки и усилят охрану школ из-за дела ФСБ против подростков.
Стоит отметить, что подконтрольный России уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева утверждает, что несовершеннолетние жители Керчи, против которых возбуждено уголовное дело о подготовке терактов в образовательных учреждениях, характеризуются в основном положительно.
- 17:54 26 февраля Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков
- 17:54 26 февраля Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса
- 17:54 26 февраля Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
- 17:53 26 февраля На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)
- 17:46 26 февраля "Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
- 17:38 26 февраля Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная