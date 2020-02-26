12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 14:49 4

Гончарук анонсировал новый регламент работы Кабмина

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 14:49 4
Читайте також українською мовою
С 1 июля 2020 года вступит в действие новый регламент работы правительства Украины
Фото: facebook/PMHoncharuk
С 1 июля 2020 года вступит в действие новый регламент работы правительства Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 26 февраля по итогам заседания правительства.

"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета министров. С 1 июля этого года правительство будет работать несколько иначе. Мы привели процедуры в соответствие с лучшими европейскими и мировыми практиками. Правительство будет фокусироваться больше на формировании политики, то есть фактически будем серьезнее учитывать различные аналитические продукты, будем больше фокусироваться на стратегических вещах, среднесрочных и долгосрочных целях", - сказал он.

Напомним, также Алексей Гончарук рассказал, обсуждаются ли в правительстве планы относительно назначения Сергея Тигипко или Юрия Бойко на какую-то должность в Кабмине.


Кабмин Алексей Гончарук
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Денис Казанский
Андрей Романенко
Сергей Шевчук
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »