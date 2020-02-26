Гончарук анонсировал новый регламент работы Кабмина

С 1 июля 2020 года вступит в действие новый регламент работы правительства Украины

Фото: facebook/PMHoncharuk

С 1 июля 2020 года вступит в действие новый регламент работы правительства Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге 26 февраля по итогам заседания правительства.

"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета министров. С 1 июля этого года правительство будет работать несколько иначе. Мы привели процедуры в соответствие с лучшими европейскими и мировыми практиками. Правительство будет фокусироваться больше на формировании политики, то есть фактически будем серьезнее учитывать различные аналитические продукты, будем больше фокусироваться на стратегических вещах, среднесрочных и долгосрочных целях", - сказал он.

Напомним, также Алексей Гончарук рассказал, обсуждаются ли в правительстве планы относительно назначения Сергея Тигипко или Юрия Бойко на какую-то должность в Кабмине.