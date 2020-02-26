В Хмельницкой области пограничник продавал служебную информацию
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Хмельницкой области.
Пограничник по предварительному сговору с жителем города Хмельницкий поставлял ему информацию об украинцах, которые пересекли государственную границу. За свои "услуги” получал деньги.
Свои услуги оба подозреваемых предлагали на интернет-сайте и оценивали в сумму от 600 до 1300 тысяч грн за предоставление информации в отношении одного человека.
Теперь пограничнику инкриминируют несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц. Также прокуратура подала в суд обвинения в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, которые были совершены повторно.
Как мы сообщали ранее, в Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР” и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура.
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