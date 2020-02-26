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26 февраля 2020, 14:43 3

В Хмельницкой области пограничник продавал служебную информацию

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26 февраля 2020, 14:43 3
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Чиновник одного из региональных управлений Государственной пограничной службы Украины продавал за деньги конфиденциальную служебную информацию, мужчину ждет суд
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Чиновник одного из региональных управлений Государственной пограничной службы Украины продавал за деньги конфиденциальную служебную информацию, мужчину ждет суд

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Хмельницкой области.

Пограничник по предварительному сговору с жителем города Хмельницкий поставлял ему информацию об украинцах, которые пересекли государственную границу. За свои "услуги” получал деньги.

Свои услуги оба подозреваемых предлагали на интернет-сайте и оценивали в сумму от 600 до 1300 тысяч грн за предоставление информации в отношении одного человека.

Теперь пограничнику инкриминируют несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в автоматизированных системах, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц. Также прокуратура подала в суд обвинения в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, которые были совершены повторно.

Как мы сообщали ранее, в Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР” и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура.


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