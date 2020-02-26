Грипп в Украине: умерло еще десять человек

За прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли 10 человек

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За прошедшую неделю в Украине от гриппа умерли 10 человек

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Минздрава Украины, всего с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерло 48 человек.

Также, по данным Минздрава, за период 17.02-23.02 на ОРВИ заболели 217 тысяч 459 человек, из них 61,3% - дети.

Как отмечается, в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В частности, в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в г. Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Напомним, за период 10.02-16.02 в Украине также зарегистрировали 10 летальных случаев вследствие заболевания гриппом.