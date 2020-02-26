Вероятного боевика "сняли" с автобуса в Донецкой области

В Донецкой области гвардейцы задержали гражданина по подозрению участия в незаконных вооруженных формированиях

Фото: НГУ

В Донецкой области гвардейцы задержали гражданина по подозрению участия в незаконных вооруженных формированиях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

Так, 24 февраля на блокпосту у Волновахи военный наряд НГУ для проверки остановил автобус сообщением Новотроицкое - Мариуполь. Гвардейцы обнаружили, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях).

Мужчину передали полиции.