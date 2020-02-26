В Киеве под Минобразования митингуют студенты

Протестующие требуют отставки Министерка образования Анны Новосад из-за того, что она, по их словам, планирует сократить количество учителей и стипендии для студентов

Фото: 24tv.ua

Протестующие требуют отставки Министерка образования Анны Новосад из-за того, что она, по их словам, планирует сократить количество учителей и стипендии для студентов

Об этом пишет 24tv.ua, сообщает RegioNews. По мнению протестующих, Новосад продвигает украинофобскую политику, и пагубную для психики детей идеологию гендера, а также сексуальные извращения.

"Этот министр выступает против семейных ценностей в школе. Она заявила, что школа должна быть "гендерно нейтральной" - воспитывать мальчиков, не как мальчиков, так и девочек, не как девочек. Это же безумие и украинофобия",

- говорится в описании к событию на странице в Facebook. Захисти українську освіту! Зупини українофобію Міністра освіти Новосад! 26 лютого об 11:00 закликаю студентів,... Опубліковано Русланом Андрійком Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Также министра обвиняют финансирования немецкими коммунистами из фонда имени Бёлля.

"Да украинской культуре - нет гендера в школе", "Так стипендиям для всех, ни сокращению стипендий", - говорится на плакатах, которые держат люди под стенами министерства По закону о среднем образовании, то митингующие заявляют, что в июле 2020 запланировано освобождения 70 тысяч учителей. Также, по их словам, у педагогов увеличится нагрузка, однако зарплаты останутся на том же уровне.

Вблизи министерства работают представители Национальной гвардии и полиции диалога.

.