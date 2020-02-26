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26 февраля 2020, 14:31 4

В Киеве под Минобразования митингуют студенты

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26 февраля 2020, 14:31 4
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Протестующие требуют отставки Министерка образования Анны Новосад из-за того, что она, по их словам, планирует сократить количество учителей и стипендии для студентов
Фото: 24tv.ua
Протестующие требуют отставки Министерка образования Анны Новосад из-за того, что она, по их словам, планирует сократить количество учителей и стипендии для студентов

Об этом пишет 24tv.ua, сообщает RegioNews.

По мнению протестующих, Новосад продвигает украинофобскую политику, и пагубную для психики детей идеологию гендера, а также сексуальные извращения.


"Этот министр выступает против семейных ценностей в школе. Она заявила, что школа должна быть "гендерно нейтральной" - воспитывать мальчиков, не как мальчиков, так и девочек, не как девочек. Это же безумие и украинофобия",
- говорится в описании к событию на странице в Facebook.

Захисти українську освіту! Зупини українофобію Міністра освіти Новосад! 26 лютого об 11:00 закликаю студентів,...

Опубліковано Русланом Андрійком Вівторок, 18 лютого 2020 р.


Также министра обвиняют финансирования немецкими коммунистами из фонда имени Бёлля.


"Да украинской культуре - нет гендера в школе", "Так стипендиям для всех, ни сокращению стипендий", - говорится на плакатах, которые держат люди под стенами министерства

По закону о среднем образовании, то митингующие заявляют, что в июле 2020 запланировано освобождения 70 тысяч учителей. Также, по их словам, у педагогов увеличится нагрузка, однако зарплаты останутся на том же уровне.


Вблизи министерства работают представители Национальной гвардии и полиции диалога.


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