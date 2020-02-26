ГБР разоблачила фискала на взятке в 4 тысячи долларов
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Чиновник требовал 4000 долларов США в учредителя юридического лица за помощь в закрытии уголовного дела.
Сообщается, что работник ДФС обещал, что повлияет на следователя и поможет закрыть ранее возбужденные уголовные дела против заявителя. Во время получения второй части взятки в сумме 2000 долларов США работника ДФС задержали.
Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 3692 Уголовного кодекса Украины), продолжаются первоочередные следственные действия.
Отмечается, что решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Напомним, новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал президента-беглеца Виктора Януковича.
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