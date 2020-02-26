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26 февраля 2020, 14:35 3

В Минветеранов назвали три направления стратегии реинтеграции Крыма

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26 февраля 2020, 14:35 3
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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда считает основным направлением стратегии реинтеграции Крыма образование, культуру и правду
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда считает основным направлением стратегии реинтеграции Крыма образование, культуру и правду

Об этом во время форума "Age of Crimea" (Время Крыма ) сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

"Крым рано или поздно вернется к украинскому суверенитеру и наша задача, в частности украинской власти, сделать так, чтобы в сознании наших граждан, по обе стороны временной административной линии, Крым всегда оставался украинским. Для этого должна быть сформирована единая украинская повестка дня относительно крымской идентичности", - сказала Коляда.

Она отметила, что речь идет о длительной комплексной стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий. "И если бы мы не ценили уникальную географическую особенность полуострова, нас прежде всего интересуют люди, их сознание и самоидентификация", - добавила министр.

"Как мы собираемся возвращать Крым? Мы говорим об этом в течение полугода, в частности нашей правительственной командой и определили для себя следующие направления - образование, культура и правда в виде доступа к информации. Вот три основных кита нашей стратегии реинтеграции. И в центре нашего внимания - дети и молодежь", - отметила Коляда.

По ее словам, сегодня на временно оккупированных территориях, в Донбассе и Крыму проживает около миллиона детей.

"Из них более 300 000 родились уже после 2014 года, все эти дети находятся под постоянным воздействием антиукраинской пропаганды и живут в реалиях чужого повестки дня", - сказала министр.

Она подчеркнула, что задача украинской власти - обеспечить доступ к качественным украинским образовательным и общественным услугам.

"Направление реинтеграции через образование нужно кардинально усиливать. Для этого правительственная команда, на задание Президента, разработала и вынесла на рассмотрение концепцию реинтеграции детей и молодежи с временно оккупированных территорий", - отметила министр.


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