Президент назначил нового главу райгосадминистрации в Харьковской области

Распоряжениями президента изменен глава Змиевской райгосадминистрации Харьковской области

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Распоряжениями президента изменен глава Змиевской райгосадминистрации Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

Так, 25 февраля было опубликовано два распоряжения: одно об увольнении Кошеленко Виталия, второе - назначении Голодникова Павла главой Змиевской РГА.

Согласно документу, Кошеленко уволили в связи с истечением срока полномочий президента Украины.

Виталий Кошеленко работал в автотранспортных предприятиях, также был депутатом Харьковского облсовета, председателем Змиевской РГА с 2015 года.

Павел Голодников до назначения возглавлял Зидьковский сельский совет.