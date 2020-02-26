Президент назначил нового главу райгосадминистрации в Харьковской области
Распоряжениями президента изменен глава Змиевской райгосадминистрации Харьковской области
Распоряжениями президента изменен глава Змиевской райгосадминистрации Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.
Так, 25 февраля было опубликовано два распоряжения: одно об увольнении Кошеленко Виталия, второе - назначении Голодникова Павла главой Змиевской РГА.
Согласно документу, Кошеленко уволили в связи с истечением срока полномочий президента Украины.
Виталий Кошеленко работал в автотранспортных предприятиях, также был депутатом Харьковского облсовета, председателем Змиевской РГА с 2015 года.
Павел Голодников до назначения возглавлял Зидьковский сельский совет.
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