Суд США рассмотрит иск миллиардера Алекса Ровта против Дубинского и телеканала 1+1
Об этом написал экс-нардеп Геннадий Москаль на личной Facebook-странице.
"Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату Александру Дубинскому, авторам программы "Дденьги" и телеканалу 1+1 о распространении заведомо ложной информации в отношении него. С целью обеспечения иска гражданин США Алекс Ровт просит наложить арест на все имущество ответчиков”, - написал Москаль.
Кроме этого, предприниматель Александр Ровт просит суд принять к рассмотрению дело, которое возбуждено 20.10.2019 года судом штата Делавэр по факту отмывания на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенефициаром 1+1 Игорем Коломойским. Средства в размере $607 тысяч США перечислялись через "Приватбанк”, а 46 миллионов из них принадлежали студии "Квартал-95”.
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