Суд США рассмотрит иск миллиардера Алекса Ровта против Дубинского и телеканала 1+1

Федеральный суд США принял на рассмотрение иск украинско-американского миллиардера Александра Ровта против телеканала 1+1, нардепа Александра Дубинского и авторов программы Деньги” за распространение неправдивой информации

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Федеральный суд США принял на рассмотрение иск украинско-американского миллиардера Александра Ровта против телеканала 1+1, нардепа Александра Дубинского и авторов программы Деньги” за распространение неправдивой информации

Об этом написал экс-нардеп Геннадий Москаль на личной Facebook-странице.

"Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату Александру Дубинскому, авторам программы "Дденьги" и телеканалу 1+1 о распространении заведомо ложной информации в отношении него. С целью обеспечения иска гражданин США Алекс Ровт просит наложить арест на все имущество ответчиков”, - написал Москаль.

Кроме этого, предприниматель Александр Ровт просит суд принять к рассмотрению дело, которое возбуждено 20.10.2019 года судом штата Делавэр по факту отмывания на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенефициаром 1+1 Игорем Коломойским. Средства в размере $607 тысяч США перечислялись через "Приватбанк”, а 46 миллионов из них принадлежали студии "Квартал-95”.