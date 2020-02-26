Здоровье - не товар: во Львове протестуют медики

Во Львове представители коллективов различных медицинских учреждений и члены профсоюзов выражают протест против медицинской реформы, которая вступает в силу с 1 апреля 2020 года

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Во Львове представители коллективов различных медицинских учреждений и члены профсоюзов выражают протест против медицинской реформы, которая вступает в силу с 1 апреля 2020 года

Акция началась сегодня, 26 февраля, возле памятника Шевченко во Львове, сообщает RegioNews со ссылкой на Дивись.инфо. Основными темами акции стали низкие зарплаты, сокращение медицинских работников, закрытие больниц, туберкулезных диспансеров, психоневрологических диспансеров. Далее протестующие продолжили движение в сторону Львовского городского совета, потом к Львовскому областному совету. "Все люди должны работать за зарплату, а медики – за клятву. Каждый человек имеет право за выполненную работу получать надлежащую зарплату. Наш пациент также имеет право получать нашу помощь. Действительно помощь, а не медицинскую услугу, потому что сейчас эти понятия подменяются", – отмечает детский психиатр психоневрологического диспансера на улице Драгоманова Алла Петрив. Протестующие требуют остановить ликвидацию медицинских учреждений под видом оптимизации и превращения медучреждений в коммунальные некоммерческие предприятия. Проведения парламентских слушаний с участием медработников со всей страны и чиновников МИНЗДРАВА относительно медреформы. Создать формулу распределения прибыли, а также проценту от зарплатной доли, которая будет направляться для оплату труда работников медучреждений. Остановить сокращение медперсонала. Ликвидировать кредиторскую задолженность. Сохранить кадровый потенциал медицины. Вернуть долевую пенсию после 25 лет медицинского стажа. Главная акция проходит в Киеве. К протестам присоединились Суммы, Херсон, Полтава, Черновцы, Владимир-Волынский. Напомним, во время акции протеста медиков под зданием Аппарата Президента мужчина облил себя бензином и поджег. К участникам акции он не принадлежит.

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