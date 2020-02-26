Укрпочта возобновила прием посылок в Китай

С 26 февраля Укрпочта возобновила прием всех видов почтовых отправлений в Китай

Фото: Укрпочта

С 26 февраля Укрпочта возобновила прием всех видов почтовых отправлений в Китай

Об этом сообщается на сайте компании, передает RegioNews.

Сообщается, что возобновление отправок в Китай стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине, и что Национальная почта Китая не вводит никаких запретов на прием посылок из Украины.

Также в Укрпочте предупредили, что из-за сокращения рейсов сроки доставки посылок в Украину могут быть увеличены.

На сайте отмечается, что посылки из Китая в Украину также продолжают доставляться.

Напомним, ранее Укрпочта перестала принимать посылки для отправки в Китай через значительное сокращение рейсов в эту страну.