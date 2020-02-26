Укрпочта возобновила прием посылок в Китай
С 26 февраля Укрпочта возобновила прием всех видов почтовых отправлений в Китай
С 26 февраля Укрпочта возобновила прием всех видов почтовых отправлений в Китай
Об этом сообщается на сайте компании, передает RegioNews.
Сообщается, что возобновление отправок в Китай стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине, и что Национальная почта Китая не вводит никаких запретов на прием посылок из Украины.
Также в Укрпочте предупредили, что из-за сокращения рейсов сроки доставки посылок в Украину могут быть увеличены.
На сайте отмечается, что посылки из Китая в Украину также продолжают доставляться.
Напомним, ранее Укрпочта перестала принимать посылки для отправки в Китай через значительное сокращение рейсов в эту страну.
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