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26 февраля 2020, 13:57 3

Зеленский подписал закон об администрировании налогов

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26 февраля 2020, 13:57 3
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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве.
Фото: ОПУ
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады Украины.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Документ, вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.

Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.

Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов.

Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.

Всего закон вносит изменения в 63 законодательных акта, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной службы.


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