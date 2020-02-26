Зеленский подписал закон об администрировании налогов
Как пишет RegioNews, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады Украины.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Документ, вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос.
Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса.
Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов.
Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.
Всего закон вносит изменения в 63 законодательных акта, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной службы.
- 17:54 26 февраля Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
- 17:53 26 февраля На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)
- 17:46 26 февраля "Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
- 17:38 26 февраля Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке
- 17:27 26 февраля Гончарук заявил о полной замене фискалов по Украине
- 17:21 26 февраля Николаевский аэропорт нуждается в тепловизорах и помещениях для возможных больных коронавирусом
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная