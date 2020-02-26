Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве.

Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады Украины. Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Документ, вносит изменения в закон о сборе и учете ЕСВ в части приведения в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, которые администрируют единый взнос. Также уточняется процедура подачи требования об уплате недоимки по единому взносу; изменяется размер штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом; исключается обязанность контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса. Закон также возлагает обязанность по контролю за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты в бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями и дивидендов. Кроме того, устанавливается ставка пошлины на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением. Всего закон вносит изменения в 63 законодательных акта, которыми согласовывается вопрос распределения полномочий между органами налоговой и таможенной службы.

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