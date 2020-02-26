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26 февраля 2020, 13:54 4

Вилкула и Колесникова освободили от уголовной ответственности

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26 февраля 2020, 13:54 4
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Бывшие народные избранники времен Виктора Януковича от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел
Фото: twitter/OleksandrVilkul
Бывшие народные избранники времен Виктора Януковича от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности дел

Как передает RegioNew, об этом Радио Свобода сообщили в прокуратуре области.

По данным прокуратуры, дела по экс-чиновникам были расследованы и осенью 2019 года направлены в суд, а суд, рассматривая уголовные производства по сути, пришел к выводу, что человека надо освободить от уголовной ответственности за то, что срок привлечения к уголовной ответственности истек.

"То есть эти лица считаются виновными в совершении преступления, считаются имеющими судимость, но уголовное наказание они не будут нести в связи с истечением сроков давности", - пояснили в прокуратуре.

Решения по бывшим чиновникам обнародованы в госреестре судебных решений.

СПРАВКА: 6 сентября 2019 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшим народным депутатам от фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении в совершении преступления.

Позже из сообщения прокуратуры области стало известно, что экс-чиновников подозревали в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). В частности, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу инкриминировали сделки с землей 2 тысяч пайщиков. Дмитрия Колесникова подозревали в том, что, занимая должность главы Агентства госимущества, в 2014 году он подписал документы по отчуждению имущества Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Осадки.

16 сентября 2019 года, по решению суда, экс-нардепов от "Опоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Их поручитель, действующий нардеп Дмитрий Шпенов тогда заявил, что никаких доказательств их вины нет.


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