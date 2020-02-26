Кабмин ввел денежную награду за геройский поступок
Кабинет министров Украины введет денежное вознаграждение за совершение героического поступка. 207 украинцев, которые совершили героический поступок, получат по 105 тысяч гривен
Кабинет министров Украины введет денежное вознаграждение за совершение героического поступка. 207 украинцев, которые совершили героический поступок, получат по 105 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Он объяснил, что помощь от государства будет одноразовой.
Также правительство утвердило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, и 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.
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