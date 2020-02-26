Кремль открестился от части заявлений Суркова об Украине

Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям, а высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова являются сугубо его личным мнением

Фото: novorosinform.org

Россия не проводит политику принуждения Украины силой к братским отношениям, а высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова являются сугубо его личным мнением

Как передает RegioNew со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, такой политики нет", - сказал он, отметив, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.

Таким образом, Кремль отреагировал на интервью Суркова в издании "Актуальные комментарии", который назвал "принуждение к братским отношениям единственным исторически доказанным методом эффективности на украинском направлении".

Также пресс-секретарь Кремля добавил, что вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко не изменился: "Нет, об этом не может идти речь".

При этом Песков оставил без комментариев высказывания Суркова о том, что не представляет себе возвращения ЛНР и ДНР в состав Украины.

Напомним, ранее бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет и назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Также он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.