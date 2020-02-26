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26 февраля 2020, 13:39 3

Во Франции зафиксирована первая смерть от коронавируса

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26 февраля 2020, 13:39 3
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В Париже, столице Франции, зафиксирована первая смерть от коронавируса
Фото: ВОЗ
В Париже, столице Франции, зафиксирована первая смерть от коронавируса

Об этом в среду, 26 февраля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на директора Главного управления охраны здоровья Франции Жерома Саломона, передает RegioNews.

Сообщается, что мужчина скончался в ночь на среду в парижской больнице Сальпетриер, он был пожилого возраста и находился в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, во Франции за сутки зафиксировано еще три случая заболевания коронавирусом. В общем, в этой европейской стране заболели по меньшей мере 16 человек.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.


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