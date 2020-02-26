У Путина прокомментировали введение Дня сопротивления оккупации Крыма

Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым "крымчане приняли решение воссоединиться с Россией"

Фото: tass.ru

Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым "крымчане приняли решение воссоединиться с Россией"

Как передает RegioNew со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Реакция (Кремля на этот указ) совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков. При этом он добавил: "Мы с такой формулировкой (Киева) категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма". Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

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