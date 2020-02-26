У Путина прокомментировали введение Дня сопротивления оккупации Крыма
Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым "крымчане приняли решение воссоединиться с Россией"
Установление в Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым "крымчане приняли решение воссоединиться с Россией"
Как передает RegioNew со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Реакция (Кремля на этот указ) совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков.
При этом он добавил: "Мы с такой формулировкой (Киева) категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".
Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.
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