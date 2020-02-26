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26 февраля 2020, 13:07 3

Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"

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26 февраля 2020, 13:07 3
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Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) планируется через месяц
Фото: pep.org.ua
Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) планируется через месяц

Как передает RegioNew со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в "нормандском формате", - сказал он, отметив, что встреча может состояться тогда, когда "увидим некоторый прогресс, ради которого мы соберемся".

По словам Пристайко, встреча глав МИД может состояться ориентировочно в конце марта. "Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции - все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи", - пояснил он.

Также министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата", но и отсутствует прогресс на всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.

"Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин", - уточнил глава МИД.

При этом Пристайко напомнил, что изначально лидеры "нормандской четверки" планировали встретиться в апреле. "Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Из семи вопросов, о которых договорились лидеры, на сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, выполнен один. Это действительно немного, но это позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящую встречу", - уточнил он.

Дипломат подчеркнул, что для Украины главным было вернуть из-за решетки людей и часть вернули. "Сейчас мы надеемся до встречи еще, наверное, в Берлине мы сможем вернуть еще больше украинцев из-за решетки. Это откроет путь для продвижения на других треках", - подытожил глава МИД.


Нормандский формат МИД Вадим Пристайко
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