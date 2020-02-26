Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
Как передает RegioNew со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы планируем (встречу) министров иностранных дел всех четырех стран - планируем встречу также для подготовки встречи (лидеров) в "нормандском формате", - сказал он, отметив, что встреча может состояться тогда, когда "увидим некоторый прогресс, ради которого мы соберемся".
По словам Пристайко, встреча глав МИД может состояться ориентировочно в конце марта. "Мы планировали с немецким коллегой где-то через месяц. Для этого соберем министров России и Франции - все вместе встретимся. И сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи", - пояснил он.
Также министр отметил, что на сегодняшний день Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата", но и отсутствует прогресс на всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.
"Но мы об этом тоже говорим, и мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться. Ситуация выглядит так, особенно в Российской Федерации, когда решения принимаются только одним человеком. Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин", - уточнил глава МИД.
При этом Пристайко напомнил, что изначально лидеры "нормандской четверки" планировали встретиться в апреле. "Мы делаем все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Из семи вопросов, о которых договорились лидеры, на сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, выполнен один. Это действительно немного, но это позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящую встречу", - уточнил он.
Дипломат подчеркнул, что для Украины главным было вернуть из-за решетки людей и часть вернули. "Сейчас мы надеемся до встречи еще, наверное, в Берлине мы сможем вернуть еще больше украинцев из-за решетки. Это откроет путь для продвижения на других треках", - подытожил глава МИД.
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