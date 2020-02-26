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26 февраля 2020, 12:58 2

Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию

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26 февраля 2020, 12:58 2
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Кабинет министров предлагает доплачивать более 500 гривен в месяц отдельным категориям граждан за то, что они решили выйти на пенсию позже
Кабинет министров предлагает доплачивать более 500 гривен в месяц отдельным категориям граждан за то, что они решили выйти на пенсию позже

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 26 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - отметил премьер.

При этом он не уточнил, о каких именно категории пенсионеров пока идет.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что три раза в 2020 году пенсия будет проиндексирована.

Напомним, Кабинет министров намерен провести международный аудит Пенсионного фонда для понимания проблемы его расходов.


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