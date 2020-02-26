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26 февраля 2020, 12:49 2

На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз

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26 февраля 2020, 12:49 2
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Буковинские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению сигарет
Буковинские правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению сигарет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс служба СБУ в Черновицкой области.

"Двое черновчан обустроили незаконное производство сигарет в арендованном складском помещении в одном из окружающих сел", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, сырье получали контрабандой из Молдовы. Готовую продукцию сбывали со склада в Черновцах в сети розничной торговли на территории региона, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Часть фальсификата дельцы вероятно нелегально переправляли в Евросоюз.

Во время следственных действий по месту производства подделки, а также на складе в областном центре правоохранители обнаружили линию по изготовлению контрафактного пидакцизу, 7 тонн сырья, более 80 тысяч пачек готовой продукции, иностранные марки акцизного сбора с признаками подделки, бумага для изготовления сигарет, упаковки, черновые записи по сбыту фальсификата.

Предварительно общая стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 6 млн грн.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.


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