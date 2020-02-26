В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
Такое решение было принято на заседании исполкому в среду, 26 февраля, сообщает RegioNews со ссілкой на Новости-N.
Вопрос о выделении средств внёс с голоса первый заместитель городского головы Владимир Крыленко. Он сообщил о том, что накануне состоялось заседание комиссии по ЧС, где и был поднят вопрос финансирования.
В проекте решения предлагается главным распорядителям дать следующие суммы:
Департамент ЖКХ Николаевского городского совета — 6469,00 тысяч гривен,
Администрация Центрального района — 150,00 тысяч гривен,
Управление образования — 4200,00 тысяч гривен,
Управление охраны здоровья — 200,00 тысяч гривен,
Управление по вопросам культуры и охраны культурного населения — 450,00 тысяч гривен,
Управление капитального строительства — 3500,00 тысяч гривен.
Как сказал мэр Александр Сенкевич, цифры ещё будут уточнены, пока взяты "на глаз" так как нет пока даже точных площадей повреждённых крыш.
Напомним, что в результате бури в городе упали более 250 деревьев. Также сорвало около 75 крыш.
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