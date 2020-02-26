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26 февраля 2020, 12:47 3

В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды

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26 февраля 2020, 12:47 3
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета проголосовал за выделение 14,9 миллионов гривен из резервного бюджета для устранения последствий ураганного ветра
Фото: Новости-N
Исполнительный комитет Николаевского городского совета проголосовал за выделение 14,9 миллионов гривен из резервного бюджета для устранения последствий ураганного ветра

Такое решение было принято на заседании исполкому в среду, 26 февраля, сообщает RegioNews со ссілкой на Новости-N.

Вопрос о выделении средств внёс с голоса первый заместитель городского головы Владимир Крыленко. Он сообщил о том, что накануне состоялось заседание комиссии по ЧС, где и был поднят вопрос финансирования.

В проекте решения предлагается главным распорядителям дать следующие суммы:

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета — 6469,00 тысяч гривен,

Администрация Центрального района — 150,00 тысяч гривен,

Управление образования — 4200,00 тысяч гривен,

Управление охраны здоровья — 200,00 тысяч гривен,

Управление по вопросам культуры и охраны культурного населения — 450,00 тысяч гривен,

Управление капитального строительства — 3500,00 тысяч гривен.

Как сказал мэр Александр Сенкевич, цифры ещё будут уточнены, пока взяты "на глаз" так как нет пока даже точных площадей повреждённых крыш.

Напомним, что в результате бури в городе упали более 250 деревьев. Также сорвало около 75 крыш.


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