Полтавщина заняла первое место в Украине по уровню валового регионального продукта

Полтавская область лидирует среди регионов Украины по показателю валового регионального продукта на душу населения

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Полтавская область лидирует среди регионов Украины по показателю валового регионального продукта на душу населения

Об этом губернатор Полтавщины сказал во время своего отчета за 100 дней работы на посту главы области, передают RegioNews.

В 2019 году размер ВРП в Полтавской области составил 106,2 тысяч на человека. Всего - 150,9 млрд грн. Это самый высокий показатель по всей Украине.

Сейчас поступления из Полтавской области составляют 5,1% ВВП Украины. Регион уже не впервые держит экономическое лидерство. В 2017 году в Министерстве экономики подсчитали, что валовой региональный продукт на одного человека в Полтавской области составил 81,1 тысяч грн. Для сравнения, этот показатель в Днепропетровской области, которая заняла второе место, составил 75,4 тысячи грн.

Как мы сообщали ранее, глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что к ответственности привлечет всех местных коррупционеров, невзирая на их должности и покровителей.