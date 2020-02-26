Полтавщина заняла первое место в Украине по уровню валового регионального продукта
Об этом губернатор Полтавщины сказал во время своего отчета за 100 дней работы на посту главы области, передают RegioNews.
В 2019 году размер ВРП в Полтавской области составил 106,2 тысяч на человека. Всего - 150,9 млрд грн. Это самый высокий показатель по всей Украине.
Сейчас поступления из Полтавской области составляют 5,1% ВВП Украины. Регион уже не впервые держит экономическое лидерство. В 2017 году в Министерстве экономики подсчитали, что валовой региональный продукт на одного человека в Полтавской области составил 81,1 тысяч грн. Для сравнения, этот показатель в Днепропетровской области, которая заняла второе место, составил 75,4 тысячи грн.
Как мы сообщали ранее, глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что к ответственности привлечет всех местных коррупционеров, невзирая на их должности и покровителей.
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