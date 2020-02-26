Аваков ответил Суркову на его слова об Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова

Фото: Кабмин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова

"Сурков - со своими жемчугом об Украине - выглядит, как закомплексованный" стратег ", что думает о себе больше, чем стоит - как и шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумит, сударь. Украина живет независимо представление о ней отставного шовиниста ", - надпись он в Twitter, передает RegioNew.



Напомним, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.



Как известно, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова с должности своего помощника.



Сурков покинул государственную службу "в связи с изменением курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не уточнили.