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Сурков заявил СМИ, что Украины нет
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26 февраля 2020, 12:45 3

Аваков ответил Суркову на его слова об Украине

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26 февраля 2020, 12:45 3
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова
Фото: Кабмин
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова

"Сурков - со своими жемчугом об Украине - выглядит, как закомплексованный" стратег ", что думает о себе больше, чем стоит - как и шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумит, сударь. Украина живет независимо представление о ней отставного шовиниста ", - надпись он в Twitter, передает RegioNew.

Напомним, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.

Как известно, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова с должности своего помощника.

Сурков покинул государственную службу "в связи с изменением курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не уточнили.


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