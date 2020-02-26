Аваков ответил Суркову на его слова об Украине
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина живет вне зависимости от представления о ней экс-помощника президента России Владислава Суркова
"Сурков - со своими жемчугом об Украине - выглядит, как закомплексованный" стратег ", что думает о себе больше, чем стоит - как и шавка, которая пытается лаять на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумит, сударь. Украина живет независимо представление о ней отставного шовиниста ", - надпись он в Twitter, передает RegioNew.
Напомним, бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.
Как известно, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова с должности своего помощника.
Сурков покинул государственную службу "в связи с изменением курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не уточнили.
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