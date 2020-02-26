Черновчанка, госпитализированная с подозрением на коронавирус, чувствует себя хорошо
Об этом пишет ИА АСС, передает RegioNews.
По словам и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Натальи Гопко, пока состояние пациентки удовлетворительное, температура тела снизилась до нормальной.
"По словам лечащего врача, женщина из Италии, которую госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы, пока чувствует себя хорошо. Уже вчера вечером у нее снизилась температура, имеет хороший аппетит, никаких жалоб на здоровье не оказывает", - сказала Наталья Гопко.
Напомним, вчера появилась информация о госпитализации в инфекционное отделение областной больницы Черновцов женщины, которая вернулась из итальянского города Бергамо, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Она сама обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие и повышенную температуру. Женщину изолировали и взяли у нее необходимые анализы для проверки на возможный коронавирус.
"Женщина проявила осторожность и это очень похвально с ее стороны. Потому что это дает возможность вовремя отслеживать контакты и проводить необходимые мероприятия для минимизации распространения возможной инфекции. Уже завтра мы ожидаем получить результаты ее анализов на предмет возможного коронавируса или его отсутствия. И по результатам этого принимать решение о дальнейших действиях ", - добавила Наталья Гопко.
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