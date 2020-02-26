Глава МИД призвал усилить санкции против РФ

Санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами между Украиной и Россией

Фото: facebook/UkraineMFA

Санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами между Украиной и Россией

Как передает RegioNew со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, призвав усилить экономические санкции против РФ.

"Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым. В случае с Россией санкции - это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами. Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже", - сказал он.

Также Пристайко добавил, что на полях Генассамблеи ООН обсудили усиление поддержки Украины в вопросе возвращения оккупированного РФ Крыма.

"В рамках ООН сформировалась международная коалиция государств, которые активно поддерживают Украину в крымском вопросе. Я вчера только вернулся из ООН. Встречался с генеральным секретарем ООН, с президентом сессии. Мы говорили как раз о том, что эта поддержка существует и ее надо усиливать", - сообщил Пристайко.

Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год срок действие ряда санкций, введенных ранее в отношении России из-за аннексии Крымаю.

26 февраля президент Владимир Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.