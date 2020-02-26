Харьковский бюджет получил в 2019 больше денег, чем в 2018-м, но все КП города убыточны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Так, по словам чиновницы, доходы города за 2019 год составил 15 миллионов 926 тысяч гривен. Таким образом, объем собственных средств города по сравнению с 2018 годом увеличился на 1779,9 миллионов гривен, то есть в 1,2 раза.
Расходы бюджета города составили 16 миллионов 417 тысяч гривен и по сравнению с предыдущим годом увеличились в 1,1 раза.
В то же время, как сообщает kh.depo.ua, мэр Харькова Геннадий Кернес во время сессии заявил, что в Харькове ни одно коммунальное предприятие не имеет прибыли, все – убыточны.
"Коммунальные предприятия убыточны. Потому что, если взять метро, то мы пролонгировали пополнение старой карточки на ту сумму, на которую могли пассажиры пополнить, и у нас была двойная цена. Кто-то ездил по 8 грн, другие - за 5", - сказал Кернес.
Он добавил, что и другие коммунальные предприятия получили по результатам 2019 года убытки.
"Другие компании также убыточны, потому что работают в таких условиях, когда не все зависит от них", - заявил Кернес.
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