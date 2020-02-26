Зеленский назначил замом секретаря СНБО бывшего "коррупционера"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Как передает RegioNew, соответствующий указ от 25 февраля опубликовал Офис президента.

СПРАВКА: Алексей Соловьев ранее работал на госслужбе - возглавлял Государственную службу Украины по лекарственным средствам с 2010 по 2014 гг.

В мае 2014 был уволен с этой должности. Тогдашний министр здравоохранения Олег Мусий обвинял его в коррупционных действиях за "завышенные цены на лекарства". Информации о публичном доказательства таких действий в судебном порядке не было.

В частности, по данным журналистов сайта "Наші гроші", Гослекслужба в феврале 2013 года временно запретила препарат "Милдронат" (Литва, Словакия).

Как сообщила член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, препарат, входил в десятку лекарственных средств, которые чаще всего покупаются украинцами, вдруг не прошел проверку. Производители препарата потеряли 20 млн евро инвестиций, а за несколько месяцев до скандала на украинском рынке появился аналог "Милдроната" производства "Дарницы". Эксперт также напомнила, что ранее "такса" за перерегистрацию или GMP составляла в среднем 200 тыс. евро. Так, например, был заблокирован на рынке и вынужден был его покинуть немецкий производитель натуральных препаратов компания Heel. По результатам проверки Гослекслужбы, немецкие заводы не отвечали всем требованиям украинского законодательства, а, следовательно, не могли продаваться в Украине.

Устинова также отметила, что помощник народного депутата Глеба Загория, владельца фармацевтической компании "Дарница", Михаил Жирнов - партнер по фармацевтическому бизнесу Алексея Соловьева, в 2013 году руководителя Гослекслужбы.

По данным журналистов, в Запорожье зарегистрировано ООО "Исток-Плюс" (фирма, владеющая сетью аптек и занимается торговлей сырьем для производства фармацевтических препаратов), учредителями которого являются Михаил Жирнов и отец бывшего председателя Гослекслужбы Станислав Соловьев.