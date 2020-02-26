На Волыни всем приезжим измеряют температуру

В зоне таможенного контроля на международном пункте пропуска "Ягодин" обустроили карантинную зону

В зоне таможенного контроля на международном пункте пропуска "Ягодин" обустроили карантинную зону

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Общественное: UA Волынь в Facebook.

с 25 февраля медики проверяют состояние людей, пересекающих границу с Польшей. Об этом рассказал представитель Волынской таможни Виталий Лопошук. При наличии признаков заболевания происходит эвакуация. По состоянию на 11 часов людей с подозрением на коронавирус не обнаружили.

У зоні митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" облаштували карантинну зону. Відучора медики... Опубліковано UA: Волинь Середа, 26 лютого 2020 р.

"В связи с распространением коронавируса при въезде на территорию Украины работают представители Минздрава Украины, которые соответствующим образом проверяют состояние людей, заезжают. При обнаружении первичных признаков есть комната, оборудованная всеми необходимыми медикаментами и необходимыми средствами, чтобы человек мог находиться там некоторое время, пока ее не обследуют и не примут дальнейшее решение. Работает одна медицинская бригада на территории таможенного поста "Ягодин". Работает еще бригада врачей при въезде, которые измеряют температуру и проверяют состояние людей, которые въезжают на территорию Украины ", - сообщил он.