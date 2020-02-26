В Одессе меняется генконсул Польши
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, передает RegioNews.
25 февраля мэр Геннадий Труханов встретился с генеральным консулом Республики Польша в Одессе Анджеем Шмидтке, который завершает свою дипломатическую миссию в городе.
"За два с половиной года моей работы в Одессе проведено множество интересных проектов: забег независимости, концерт маэстро Кшиштофа Пендерецкого, ежегодное представление кухни и традиций Польши на дипломатической ярмарке, а также другие культурные и спортивные мероприятия. Уверен, новый консул продолжит все действующие проекты и привнесет новые идеи нашего сотрудничества", — отметил Шмидтке.
За активное содействие в реализации международных проектов и значительный личный вклад в развитие сотрудничества и дружественных отношений между Польшей и Украиной мэр вручил консулу Почетный знак отличия Одесского городского головы "Благодарность".
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