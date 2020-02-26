В Одессе назначили заместителя мэра: им стал Подгайный
Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Сергея Подгайного исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Сергея Подгайного исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города, передает RegioNews.
Сергей Подгайный — опытный чиновник в сфере дорожного строительства. В 2014-2015 гг. он возглавлял "Укравтодор". До этого, при мэрской каденции Алексея Костусева и некоторое время после его отставки, с 2012 года Подгайный был вице-мэром. С 2009 года — работал руководителем Приморской районной администрации. С 2005 по 2009 год, в каденцию Эдуарда Гурвица, возглавлял городское управление дорожного хозяйства.
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