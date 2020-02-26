В Одессе назначили заместителя мэра: им стал Подгайный

Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Сергея Подгайного исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

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Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Сергея Подгайного исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города, передает RegioNews.

Сергей Подгайный — опытный чиновник в сфере дорожного строительства. В 2014-2015 гг. он возглавлял "Укравтодор". До этого, при мэрской каденции Алексея Костусева и некоторое время после его отставки, с 2012 года Подгайный был вице-мэром. С 2009 года — работал руководителем Приморской районной администрации. С 2005 по 2009 год, в каденцию Эдуарда Гурвица, возглавлял городское управление дорожного хозяйства.