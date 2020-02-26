Эксглавного архитектора Киева отпустили на поруки
Об этом говорится в сообщении прессслужбы Высшего антикоррупционного суда, пишет RegioNews.
Апелляционная палата рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следователя судьи Антикоррупционного суда от 6 февраля, которым Целовальнику избрана мера пресечения в виде личного поручительства.
По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и оставила в силе вышеуказанное постановление Антикоррупционного суда.
Это решение вступило в силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Как сообщалось, 6 февраля суд отказался арестовать ексголовного архитектора Киева Целовальника и отпустил его на поруки депутатов Рады.
Национальное антикоррупционное бюро сообщило Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы.
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