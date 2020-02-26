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26 февраля 2020, 11:41 2

Эксглавного архитектора Киева отпустили на поруки

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26 февраля 2020, 11:41 2
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила передачу бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы, на поруки депутатов Верховной Рады
Фото: tsn.ua
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила передачу бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы, на поруки депутатов Верховной Рады

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Высшего антикоррупционного суда, пишет RegioNews.

Апелляционная палата рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следователя судьи Антикоррупционного суда от 6 февраля, которым Целовальнику избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и оставила в силе вышеуказанное постановление Антикоррупционного суда.

Это решение вступило в силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщалось, 6 февраля суд отказался арестовать ексголовного архитектора Киева Целовальника и отпустил его на поруки депутатов Рады.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы.


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