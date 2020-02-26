Эксглавного архитектора Киева отпустили на поруки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила передачу бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы, на поруки депутатов Верховной Рады

Фото: tsn.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила передачу бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы, на поруки депутатов Верховной Рады

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Высшего антикоррупционного суда, пишет RegioNews.

Апелляционная палата рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следователя судьи Антикоррупционного суда от 6 февраля, которым Целовальнику избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

По результатам рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и оставила в силе вышеуказанное постановление Антикоррупционного суда.

Это решение вступило в силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщалось, 6 февраля суд отказался арестовать ексголовного архитектора Киева Целовальника и отпустил его на поруки депутатов Рады.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило Целовальнику и генеральному директору компании-застройщика Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") о подозрении в причинении 9,3 млн грн ущерба территориальной общине столицы.