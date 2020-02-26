12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 11:27 2

На Львовщине столкнулись шесть автомобилей

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 11:27 2
Читайте також українською мовою
В результате столкновения травмированы трое человек, один из них – несовершеннолетний мальчик
Фото с сайта Полиции Львовской области
В результате столкновения травмированы трое человек, один из них – несовершеннолетний мальчик

Как передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 16.05 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Чишки Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, житель Закарпатской области, управляя грузовиком "ДАФ", совершил попутное столкновение с автомобилем "Дачия Логан". Тот в свою очередь столкнулся с автобусом "БАЗ", который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с "Фордом Куга", а "Форд" - с "Фольксвагеном Шаран".

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Рено", 34-летний житель города Винники, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля "Фиат" - житель Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого.


ДТП аварія Львовщина
Полиция назвала умышленным наезд на толпу людей в Германии
24 февраля 2020, 19:51
В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, 11 госпитализированных
24 февраля 2020, 18:35
В Германии автомобиль въехал в толпу, 15 человек ранены
24 февраля 2020, 17:30
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »