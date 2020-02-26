На Львовщине столкнулись шесть автомобилей

В результате столкновения травмированы трое человек, один из них – несовершеннолетний мальчик

Фото с сайта Полиции Львовской области

В результате столкновения травмированы трое человек, один из них – несовершеннолетний мальчик

Как передает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 16.05 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Чишки Пустомытовского района.

Как предварительно установили правоохранители, житель Закарпатской области, управляя грузовиком "ДАФ", совершил попутное столкновение с автомобилем "Дачия Логан". Тот в свою очередь столкнулся с автобусом "БАЗ", который ехал впереди. Далее автобус столкнулся с "Фордом Куга", а "Форд" - с "Фольксвагеном Шаран".

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель "Рено", 34-летний житель города Винники, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля "Фиат" - житель Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф 25 февраля покончил жизнь самоубийством. Застреленным Вульфа нашли в центре Киева, в квартире на улице Городецкого.