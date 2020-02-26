На Херсонщине будут измерять температуру всем приезжим
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый региональный.
В среду, 26 февраля, начинают проводиться температурный скрининг всем людям, которые приезжают на территорию Херсонщины из любой страны мира.
Проверки будут проводиться на КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка", а также в "Херсонском морском торговом порту".
Группы пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты и приборами для измерения температуры.
В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, его отправят на дополнительные обследования.
Кроме того, 24 февраля, в международном аэропорту "Херсон" также усилили меры безопасности от коронавирус. Врачи проводят обследование пассажиров, прибывающих на Херсонщину международными рейсами.
Напомним, что в Черниговской области меряют температуру приезжим из Белоруси.
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 12:47 26 февраля В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная