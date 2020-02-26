На Херсонщине будут измерять температуру всем приезжим

В связи с распространением коронавируса, департамент здравоохранения Херсонской облгосадминистрации инициирует усиление мер безопасности в области

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В связи с распространением коронавируса, департамент здравоохранения Херсонской облгосадминистрации инициирует усиление мер безопасности в области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый региональный.

В среду, 26 февраля, начинают проводиться температурный скрининг всем людям, которые приезжают на территорию Херсонщины из любой страны мира.

Проверки будут проводиться на КПВВ "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка", а также в "Херсонском морском торговом порту".

Группы пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты и приборами для измерения температуры.

В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, его отправят на дополнительные обследования.

Кроме того, 24 февраля, в международном аэропорту "Херсон" также усилили меры безопасности от коронавирус. Врачи проводят обследование пассажиров, прибывающих на Херсонщину международными рейсами.

Напомним, что в Черниговской области меряют температуру приезжим из Белоруси.