Президент Зеленский отправил "разбойника" Годунка к правоохранителям

Скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в футболке с надписью "Выйди отсюда, разбойник” и плакатом "Жду извинений от президента” попросил главу государства расследовать хищения средств предыдущей РГА, на что Зеленский ответил, что ему следует обращаться в правоохранительные органы

Фото: Страница Ярослава Годунка в Facebook

Скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в футболке с надписью "Выйди отсюда, разбойник” и плакатом "Жду извинений от президента” попросил главу государства расследовать хищения средств предыдущей РГА, на что Зеленский ответил, что ему следует обращаться в правоохранительные органы

Об этом стало известно из сюжета канала "Телеканал Борисполь”, пишет RegioNews.

Во время брифинга при посещении Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок задал вопрос президенту Зеленскому о хищениях средств предыдущим руководством РГА:

"Я понимаю, что это будет дико от меня слышать, но послушайте меня, пожалуйста. Я – разбойник, но я не про себя сейчас говорю, когда расследуются злоупотребления, кражи предыдущей райгосадминистрации. Я понимаю, что вам тогда про меня наговорили, что я такой-сякой, плохой. Но вот разбойник пришел просить вас, губернатора просил. Пожалуйста, давайте разберемся где миллионы, сотни, которые украла предыдущая РГА, на которые мы могли построить корпус. Я готов предоставить факты”, – сказал Годунок.

Олег Верес - може хоч ти мені підскажеш, а яка ціль приїзду прєЗЄдєнта в лікарню, бо на моє запитання - коли саджати... Опубліковано Ярославом Годунком Середа, 19 лютого 2020 р.

"Можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Вы уже известный здесь человек, благодаря мне. У нас такая история, возможно, поэтому мы и не были в политике, что времени на болтовню нет. Мы что-то делаем. А разбираться это к правоохранительным органам, я не правоохранительный орган”, – ответил Владимир Зеленский.

Ярослав Годунок за людей и ждет извинений от Зеленского Опубліковано Юрієм Сороколатом Середа, 19 лютого 2020 р.

Как известно, 10 июля 2019 года в Борисполе Киевской области президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Во время словесной перепалки Зеленский назвал Годунка разбойником и велел выйти с совещания.

Позже секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок прокомментировал инцидент, произошедший во время визита президента в Борисполь 10 июля 2019 года, когда Зеленский выгнал Годунка с совещания и напомнил о его якобы криминальном прошлом. Годунок заявил, что не станет устраивать акцию "под стенами СБУ”, ибо лишь агрессору и пятой колонне "выгодно раскручивать этот скандал и делать дестабилизацию в Украине”.