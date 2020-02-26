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26 февраля 2020, 10:51 4

В Меджлисе заявляют, что крымские татары остаются верными Украине

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26 февраля 2020, 10:51 4
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Несмотря на российскую аннексию Крыма, которая длится шесть лет, крымские татары остаются патриотами Украины, заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа
Фото: Крым.Реалии
Несмотря на российскую аннексию Крыма, которая длится шесть лет, крымские татары остаются патриотами Украины, заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Рефата Чубарова у Facebook.

"Шесть лет временной оккупации Крыма не сломили волю крымскотатарского народа и значительной части жителей Крыма разных национальностей. Они остаются верными украинскому государству и преданными своей земле, организуя мирные ненасильственные акции сопротивления российским оккупантам", – говорится в заявлении Меджлиса ко Дню крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля.

В заявлении указывается, что в Крыму сейчас "проходят массовые преступления против жителей полуострова, в частности убийства, хищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминации, ущемления, запугивание, насилие, произвольные задержания и аресты, пытки и жестокое обращение, в том числе с целью добиться показаний, и размещение в психиатрические стационары, принудительное перемещение или депортации из Крыма".

Напоминается также, что Меджлис как исполнительное-представительный орган Курултая крымскотатарского народа, и Курултай, как высший представительный орган крымскотатарского народа, "остаются единственными полномочными органами национального самоуправления крымскотатарского народа как коренного народа в Украине, и только они имеют право выступать от имени крымскотатарского народа и представлять его интересы как внутри Украины, включая аннексированный Крым".

В Меджлисе поблагодарили за поддержку крымскотатарский народ и всех жителей полуострова, которые "сохраняют верность украинскому государству", а также заверили, что будут продолжать борьбу за деоккупацию Крыма.


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