В Луганской области на взятке задержали двух "водников"

Руководителя межрайонного управления водного хозяйства в Луганской области и его подчиненного задержали на взятке в 100 тысяч гривен

Фото: Прокуратура Луганской области

Руководителя межрайонного управления водного хозяйства в Луганской области и его подчиненного задержали на взятке в 100 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области. 25 февраля их задержали "на горячем". Следствием установлено, что должностные лица требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду за организацию победы ООО в тендере, заключение договора на поставку каменного угля и осуществления оплаты бюджетных средств. Размер "отката" составлял почти 30% от суммы заключенного договора. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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