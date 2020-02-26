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26 февраля 2020, 10:50 5

В Минюсте планируют принимать жалобы люстрированных чиновников

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26 февраля 2020, 10:50 5
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Министр юстиции Украины Денис Малюська намерен подать в ВР законопроект, предусматривающий создание комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной
Фото: Facebook
Министр юстиции Украины Денис Малюська намерен подать в ВР законопроект, предусматривающий создание комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews .

Таким образом он планирует отреагировать на вступление в силу решения ЕСПЧ о признании украинского закона о люстрации нарушающим права человека.

По его словам, описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Кроме того, Малюська отметил, что Европейский суд по правам человека не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали. Поэтому они сделают все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде.

Как известно, в середине января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нормы закона Об очищении власти нарушением Конвенции о защите прав человека.

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В нем говорилось, что украинский закон Об очищении власти нарушил права украинских чиновников.

В частности, Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимания должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления президента Януковича.


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