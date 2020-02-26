В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Скільки "коштує" посада голови обласної держадміністрації? Співробітники Служби безпеки України викрили одразу дві...Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 25 лютого 2020 р.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили две группы мошенников, которые предложили "помощь" столичном бизнесмену в трудоустройстве на должность председателя областной государственной администрации.
Одна из групп, в которую входили три злоумышленника требовали от столичного бизнесмена 1 млн 650 тысяч долларов за должность председателя Житомирской ОГА.
Параллельно сотрудники СБУ получили информацию, что бизнесмен получил еще одно предложение в трудоустройстве от мужчины, который представился военным генералом в отставке. Хвастаясь "связями" с руководителем Офиса президента, премьер-министром и президентом Украины, предложил коммерсанту за 3 млн долларов возглавить Николаевскую облгосадминистрацию.
Всех торговцев должностями задержали. Их способности в "подборе персонала" на государственные должности могут быть оценены судом в 12 лет лишения свободы.
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