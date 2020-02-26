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В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
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26 февраля 2020, 10:28 6

В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА

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26 февраля 2020, 10:28 6
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Должность председателя Житомирской ОГА "оценили" более чем в полтора, а Николаевской - три миллиона долларов
Фото: СБУ
Должность председателя Житомирской ОГА "оценили" более чем в полтора, а Николаевской - три миллиона долларов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили две группы мошенников, которые предложили "помощь" столичном бизнесмену в трудоустройстве на должность председателя областной государственной администрации.

Одна из групп, в которую входили три злоумышленника требовали от столичного бизнесмена 1 млн 650 тысяч долларов за должность председателя Житомирской ОГА.

Параллельно сотрудники СБУ получили информацию, что бизнесмен получил еще одно предложение в трудоустройстве от мужчины, который представился военным генералом в отставке. Хвастаясь "связями" с руководителем Офиса президента, премьер-министром и президентом Украины, предложил коммерсанту за 3 млн долларов возглавить Николаевскую облгосадминистрацию.

Всех торговцев должностями задержали. Их способности в "подборе персонала" на государственные должности могут быть оценены судом в 12 лет лишения свободы.


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