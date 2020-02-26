На Кировоградщине объявили штормовое предупреждение
26 февраля в Кропивницкому и на территории Кировоградской области ожидаются сильные порывы ветра, которые могут представлять угрозу для прохожих и водителей
26 февраля в Кропивницкому и на территории Кировоградской области ожидаются сильные порывы ветра, которые могут представлять угрозу для прохожих и водителей
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Кировоградский областной центр по гидрометеорологии.
Начиная с 11.00 и до конца дня, в регионе ожидают порывы ветра 15-20 м/с. В эпицентре непогоды окажется Кропивницкий. Жителей города сотрудники ГСЧС просят не ходить под раскидистыми деревьями, шаткими конструкциями и электропроводами, чтобы избежать травмирования.
Напомним, что накануне, 25 февраля, во время осложнения погодных условий подразделения ГСЧС осуществили 211 выездов для оказания помощи населению.
Как мы сообщали ранее, 25 февраля штормовой ветер повалил огромное дерево на многоэтажку на улице Лавренева, 13 в Херсоне.
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