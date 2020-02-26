В Армении судят экс-президента Саргсяна

В Армении состоялось первое заседание суда по делу бывшего президента Сержа Саргсяна. Его обвиняют в хищении около миллиона долларов из государственного бюджета

Фото: пресс-служба Саргсяна

В Армении состоялось первое заседание суда по делу бывшего президента Сержа Саргсяна. Его обвиняют в хищении около миллиона долларов из государственного бюджета

Как сообщает RegioNews ,25 февраля суд обсудил процедурные вопросы, пишет "Радио Свобода". Слушание дела по существу начнется через несколько недель или месяцев. Сам Саргсян не имел возможности выступать в суде. Адвокаты Саргсяна и до сих пор возглавляемая им Республиканская партия Армении отрицают его причастность к хищению и утверждают, что уголовное дело является местью за его критику премьер-министра страны Николу Пашиняна. Напомним, Серж Саргсян после 10 лет президентства возглавил правительство, однако ушел в отставку с этой должности на фоне масштабных антикоррупционных протестов в мае 2018 года. После этого правительство возглавил лидер оппозиции Никола Пашинян.

.