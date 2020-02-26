12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 10:35 4

В Армении судят экс-президента Саргсяна

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 10:35 4
Читайте також українською мовою
В Армении состоялось первое заседание суда по делу бывшего президента Сержа Саргсяна. Его обвиняют в хищении около миллиона долларов из государственного бюджета
Фото: пресс-служба Саргсяна
В Армении состоялось первое заседание суда по делу бывшего президента Сержа Саргсяна. Его обвиняют в хищении около миллиона долларов из государственного бюджета

Как сообщает RegioNews ,25 февраля суд обсудил процедурные вопросы, пишет "Радио Свобода".

Слушание дела по существу начнется через несколько недель или месяцев. Сам Саргсян не имел возможности выступать в суде.

Адвокаты Саргсяна и до сих пор возглавляемая им Республиканская партия Армении отрицают его причастность к хищению и утверждают, что уголовное дело является местью за его критику премьер-министра страны Николу Пашиняна.

Напомним, Серж Саргсян после 10 лет президентства возглавил правительство, однако ушел в отставку с этой должности на фоне масштабных антикоррупционных протестов в мае 2018 года. После этого правительство возглавил лидер оппозиции Никола Пашинян.


суд президент Вырменія
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »