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26 февраля 2020, 10:12 3

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах

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26 февраля 2020, 10:12 3
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В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин
Фото - Чорногорский горный поисково-спасательный пост
В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек, информирует RegioNews .

Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине существенно потеплеет, однако в западных областях возможны дожди. Температура днем будет колебаться от +7 до +14 градусов. В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +9 до +11 градусов.

Высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Ранее спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.


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