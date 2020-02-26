Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах

В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин

Фото - Чорногорский горный поисково-спасательный пост

В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек, информирует RegioNews .

Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине существенно потеплеет, однако в западных областях возможны дожди. Температура днем будет колебаться от +7 до +14 градусов. В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +9 до +11 градусов.

Высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Ранее спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды.