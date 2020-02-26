Украинские врачи выйдут на акции протеста

Сегодня, 26 февраля, по всей Украине состоится всеукраинская акция протеста медиков

Фото: Страница Евгения Найштетика в Facebook

Сегодня, 26 февраля, по всей Украине состоится всеукраинская акция протеста медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook страницу бывшего советника министра здравоохранения Евгения Найштетика.

У власти нет денег для того, чтоб профинансировать плохо посчитанную реформу в полном объёме. Дыра составляет 100 млрд... Опубліковано Eugene Nayshtetik Субота, 22 лютого 2020 р.

Врачи выразят свой протест против низких зарплат, сокращений медицинских работников, закрытие больниц, тубдиспансера, психоневрологических диспансеров, сообщают организаторы.

Кроме столицы, протесты пройдут во Львове, Херсоне, Черкассах, Виннице, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Черновцах и Ивано - Франковске. Акции начнутся в 11:00.

Протестующие будут требовать:

1. Проведение общественных слушаний и обсуждения с медицинскими коллективами графиков ликвидации медицинских учреждений.

2. Проведение парламентских слушаний с участием медработников со всей страны о механизме внедрения медицинской реформы.

3. Создать формулу распределения прибыли - определить какая часть дохода медучреждения будет направляться для оплаты труда медицинских работников.

4. Остановить сокращение медперсонала по медицинским заведениям Украины.

5. Погасить кредиторскую задолженность по заработной плате.

6. Сохранить кадровый потенциал медицины.

7. Вернуть долевом пенсию после 25 лет медицинского стажа.