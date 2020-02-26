12:22  26 февраля
Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
10:28  26 февраля
В Киеве мошенники торговали должностями глав ОГА
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 09:44 5

Украинские врачи выйдут на акции протеста

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 09:44 5
Читайте також українською мовою
Сегодня, 26 февраля, по всей Украине состоится всеукраинская акция протеста медиков
Фото: Страница Евгения Найштетика в Facebook
Сегодня, 26 февраля, по всей Украине состоится всеукраинская акция протеста медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook страницу бывшего советника министра здравоохранения Евгения Найштетика.

У власти нет денег для того, чтоб профинансировать плохо посчитанную реформу в полном объёме. Дыра составляет 100 млрд...

Опубліковано Eugene Nayshtetik Субота, 22 лютого 2020 р.

Врачи выразят свой протест против низких зарплат, сокращений медицинских работников, закрытие больниц, тубдиспансера, психоневрологических диспансеров, сообщают организаторы.

Кроме столицы, протесты пройдут во Львове, Херсоне, Черкассах, Виннице, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Черновцах и Ивано - Франковске. Акции начнутся в 11:00.

Протестующие будут требовать:

1. Проведение общественных слушаний и обсуждения с медицинскими коллективами графиков ликвидации медицинских учреждений.
2. Проведение парламентских слушаний с участием медработников со всей страны о механизме внедрения медицинской реформы.
3. Создать формулу распределения прибыли - определить какая часть дохода медучреждения будет направляться для оплаты труда медицинских работников.
4. Остановить сокращение медперсонала по медицинским заведениям Украины.
5. Погасить кредиторскую задолженность по заработной плате.
6. Сохранить кадровый потенциал медицины.
7. Вернуть долевом пенсию после 25 лет медицинского стажа.


протест медреформа лікарі
Рыбаки, протестующие против коррупции в Госрыбагентстве, перекрыли трассу в Одесской области
24 февраля 2020, 12:05
В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
23 февраля 2020, 13:39
В Николаевской области жители перекрыли дорогу на Киев
20 февраля 2020, 14:00
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Балонь Андрей Богданович
Председатель Кировоградской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »