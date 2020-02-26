Украинские врачи выйдут на акции протеста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook страницу бывшего советника министра здравоохранения Евгения Найштетика.
У власти нет денег для того, чтоб профинансировать плохо посчитанную реформу в полном объёме. Дыра составляет 100 млрд...Опубліковано Eugene Nayshtetik Субота, 22 лютого 2020 р.
Врачи выразят свой протест против низких зарплат, сокращений медицинских работников, закрытие больниц, тубдиспансера, психоневрологических диспансеров, сообщают организаторы.
Кроме столицы, протесты пройдут во Львове, Херсоне, Черкассах, Виннице, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Черновцах и Ивано - Франковске. Акции начнутся в 11:00.
Протестующие будут требовать:
1. Проведение общественных слушаний и обсуждения с медицинскими коллективами графиков ликвидации медицинских учреждений.
2. Проведение парламентских слушаний с участием медработников со всей страны о механизме внедрения медицинской реформы.
3. Создать формулу распределения прибыли - определить какая часть дохода медучреждения будет направляться для оплаты труда медицинских работников.
4. Остановить сокращение медперсонала по медицинским заведениям Украины.
5. Погасить кредиторскую задолженность по заработной плате.
6. Сохранить кадровый потенциал медицины.
7. Вернуть долевом пенсию после 25 лет медицинского стажа.
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 12:47 26 февраля В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная