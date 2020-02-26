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26 февраля 2020, 08:50 6

Экс-президенты Польши призвали правительство облегчить жизнь заробитчанам

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26 февраля 2020, 08:50 6
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Бывшие президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский призвали правительство как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране
Фото: Facebook
Бывшие президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский призвали правительство как можно быстрее утвердить долгосрочную миграционную политику, которая позволит украинцам нормально работать в этой стране

Об этом сказано в совместном обращении экс-президентов о польской иммиграционнуй политике, которое они разместили на своих страницах в Facebook, сообщет RegioNews.

По их словам, благодаря присутствию украинских трудовых мигрантов обеспечивается конкурентоспособность польских предприятий.

В тексте обращения политиков, в качестве примера приводят Германию, которая с 2020 года упрощает правила для трудовых мигрантов из-за пределов ЕС.

Квасьневский и Коморовский призвали в сжатые сроки ввести прозрачные административные процедуры для граждан Украины, которые хотят работать в Польше.

Ранее наши аналитики подсчитали, сколько денег присылают заробитчане.


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