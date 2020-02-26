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26 февраля 2020, 08:30 5

Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

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26 февраля 2020, 08:30 5
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25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Фото: штаб ООС
25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает RegioNews со ссылкой на шатб ООС.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;
недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов;
рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям:

в районе Катериновки - с 120-мм миномета враг випутив10 мин.


Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитниках Марьинки.

За текущие сутки потерь нет.


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