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26 февраля 2020, 08:11 6

В США начали на людях тестировать препарат против коронавируса

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26 февраля 2020, 08:11 6
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Медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19
Фото: flickr.com
Медицинский центр университета Небраски выборочно начал исследование влияния противовирусного препарата на зараженных китайским коронавирусом COVID-19

Как сообщает RegioNews, об этом сказано в заявлении Национального института здоровья США.

Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность антивирусного препарата.

Первым участником испытания стал американец, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess.

Исследование могут адаптировать для оценки других дополнительных методов лечения коронавируса.

Ранее власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.

Также в Украине озвучили меры, которые применят в случае эпидемии коронавируса.

Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.


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