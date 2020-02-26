В США начали на людях тестировать препарат против коронавируса
Как сообщает RegioNews, об этом сказано в заявлении Национального института здоровья США.
Это первое клиническое исследование в США, которым пытаются оценить безопасность антивирусного препарата.
Первым участником испытания стал американец, которого эвакуировали после карантина на лайнере Diamond Princess.
Исследование могут адаптировать для оценки других дополнительных методов лечения коронавируса.
Ранее власти Сан-Франциско объявили о чрезвычайном положении в связи с эпидемией китайского коронавируса, хотя случаев заражения в городе не зафиксировано.
Также в Украине озвучили меры, которые применят в случае эпидемии коронавируса.
Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли. В то же время в ОГА сообщили, что в Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус.
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