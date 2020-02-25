"Дело 26 февраля": 10 судьям из Крыма объявили подозрение
Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Крыма, сообщает RegioNews.
"Прокуратура автономии сообщила о подозрении 3 "судьям Верховного суда Республики Крым" и "судье Центрального районного суда города Симферополя" по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена) 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Также сообщается о подозрении 3 "судьям Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым" по части 1 статьи 111 и части 1 статьи 438 УК Украины по факту незаконного уголовного преследования участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014" – сказано в заявлении ведомства.
Так, прокуратура АРК утверждает, что следствием установлено, что указанные судьи, действия которых ведомство квалифицирует как государственную измену, после аннексии полуострова в 2014 году, "изменив присяге на верность народу Украины, перешли на службу к незаконно созданным судебным органам государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".
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