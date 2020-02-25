Дело Саакашвили: суд отказался арестовывать генерала-сообщника
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.
Как сообщается, Государственное бюро расследований подозревает Пименова в том, что он, будучи в феврале 2018 года директором департамента оперативной деятельности Государственной пограничной службы, вместе со своим подчиненным участвовал в незаконной реадмиссии Саакашвили.
Установлено, что пограничники четыре дня наблюдали за ним и 12 февраля 2018 года задержали в ресторане "Сулугуни" в центре Киева.
"Во время задержания пограничники применили физическую силу и надели Саакашвили на голову мешок. Его доставили в аэропорт "Жуляны", а потом на вертолете Госпогранслужбы переместили в аэропорт "Борисполь", где посадили в самолет на Польшу", - говорится в сообщении.
Суд в феврале 2020 года решил не помещать генерала Пименова под домашний арест и отпустил его под личное обязательство. При этом экс-пограничник обязан сдать свои паспорта и не покидать место жительства без разрешения следствия.
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