Дело Саакашвили: суд отказался арестовывать генерала-сообщника

Печерский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывшего замглавы Государственной пограничной службы, генерала Артура Пименова, который подозревается в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Фото: forumdaily.com

Печерский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывшего замглавы Государственной пограничной службы, генерала Артура Пименова, который подозревается в незаконном выдворении Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда. Как сообщается, Государственное бюро расследований подозревает Пименова в том, что он, будучи в феврале 2018 года директором департамента оперативной деятельности Государственной пограничной службы, вместе со своим подчиненным участвовал в незаконной реадмиссии Саакашвили. Установлено, что пограничники четыре дня наблюдали за ним и 12 февраля 2018 года задержали в ресторане "Сулугуни" в центре Киева. "Во время задержания пограничники применили физическую силу и надели Саакашвили на голову мешок. Его доставили в аэропорт "Жуляны", а потом на вертолете Госпогранслужбы переместили в аэропорт "Борисполь", где посадили в самолет на Польшу", - говорится в сообщении. Суд в феврале 2020 года решил не помещать генерала Пименова под домашний арест и отпустил его под личное обязательство. При этом экс-пограничник обязан сдать свои паспорта и не покидать место жительства без разрешения следствия.

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