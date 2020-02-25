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25 февраля 2020, 19:15 3

Против продюсерки "1+1" возбуждено уголовное дело

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25 февраля 2020, 19:15 3
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Полиция открыла против Елены Еремеевой уголовное производство из-за пренебрежительных высказываний об украинском языке
Фото: facebook:1+1
Полиция открыла против Елены Еремеевой уголовное производство из-за пренебрежительных высказываний об украинском языке

Как сообщает RegioNews, об этом написал нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook со ссылкой на ответ руководителя полиции Киева.

Производство открыли 10 февраля по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, в начале февраля 2020 году в одном из ресторанов Киева состоялась презентация нового сезона телеканала "1+1", который принадлежит Коломойскому. Во время мероприятия продюсерка канала Елена Еремеева отметила, что "найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, достаточно не просто".

По ее словам, для нового весеннего сезона на "1+1" сделали мелодрамы на русском языке, "потому что украинский сложнее дается для этого жанра".


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