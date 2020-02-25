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25 февраля 2020, 18:53 5

На Буковине выделили полмиллиона гривен на коронавирус

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25 февраля 2020, 18:53 5
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500 тысяч гривен распределят на две больницы - областную детскую и областную клиническую больницу
500 тысяч гривен распределят на две больницы - областную детскую и областную клиническую больницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкого облсовета и ИА АСС.

Как сообщила Анжела Дьякова, директор Департамента финансов Черновицкой ОГА, депутаты внесли изменения в областной бюджет, которые позволят дополнительно профинансировать медицину.

"Мы еще имели свободные остатки средств, которые направили в том числе и на борьбу с коронавирусом, на превентивные такие меры, - рассказала Анжела Дякова.- Выделили средства на приобретение спецсредств защиты областных коммунальных медицинских учреждений, где потенциально смогут проходить лечение люди с подозрением на коронавирус. Это 500тысяч грн на две больницы - областная клиническая больница и областная детская больница".

Напомним, ранее черновицкие чиновники и врачи провели брифинг, чтобы успокоить буковинцев из-за подозрения на коронавирус у черновчанки, которая прибыла из Италии. Женщину, которая вчера вернулась из Бергамо, изолировали с подозрением на коронавирус из-за высокой температуры.


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